Крупный ночной пожар в ЯНАО проверит прокуратура

Прокуратура округа проводит доследственную проверку Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку ночного пожара в жилом доме в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. В настоящее время начата доследственная проверка, за ходом и результатами которой установлен контроль.