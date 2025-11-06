Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Крупный ночной пожар в ЯНАО проверит прокуратура

Прокуратура ЯНАО начала выяснять причину пожара жилого дома в Лабытнанги
06 ноября 2025 в 10:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокуратура округа проводит доследственную проверку

Прокуратура округа проводит доследственную проверку

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку ночного пожара в жилом доме в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. В настоящее время начата доследственная проверка, за ходом и результатами которой установлен контроль.

В ночь 6 ноября произошел крупный пожар в частном доме на переулке Васильковом в Лабытнанги. Пожар распространился на территории 100 квадратных метров.  Один человек смог самостоятельно эвакуироваться. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал