Общество

Работа

В ЯНАО управленцам предлагают самые привлекательные условия оплаты труда в УрФО

06 ноября 2025 в 10:32
В ЯНАО топ-менеджеры получают самые высокие зарплаты на Урале

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЯНАО управленцам платят самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Об этом URA.RU рассказали специалисты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.

«Согласно данным за третий квартал текущего года, наиболее привлекательные условия оплаты труда для топ-менеджеров в УрФО предлагают работодатели Ямало-Ненецкого автономного округа. Медианное значение предлагаемого вознаграждения в округе составляет 150 100 рублей», — отметили специалисты платформы. 

Всего в третьем квартале 2025 года в регионах УрФО было открыто 3,2 тысячи вакансий для руководителей среднего и высшего звена. Доля Ямала составила 3% от общего числа вакансий. 

По данным аналитиков hh.ru, наиболее востребованными управленческими качествами в текущем году стало умение управлять командой, производством и продажами. Помимо этого востребовано производственное планирование, деловая коммуникация и управление бюджетом. Среди популярных требований к менеджерам — умение обучить, мотивировать и подбирать персонал.

