В ЯНАО управленцам предлагают самые привлекательные условия оплаты труда в УрФО

В ЯНАО управленцам платят самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Об этом URA.RU рассказали специалисты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.

«Согласно данным за третий квартал текущего года, наиболее привлекательные условия оплаты труда для топ-менеджеров в УрФО предлагают работодатели Ямало-Ненецкого автономного округа. Медианное значение предлагаемого вознаграждения в округе составляет 150 100 рублей», — отметили специалисты платформы.

Всего в третьем квартале 2025 года в регионах УрФО было открыто 3,2 тысячи вакансий для руководителей среднего и высшего звена. Доля Ямала составила 3% от общего числа вакансий.

