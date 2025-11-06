В ЯНАО управленцам предлагают самые привлекательные условия оплаты труда в УрФО
В ЯНАО топ-менеджеры получают самые высокие зарплаты на Урале
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В ЯНАО управленцам платят самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Об этом URA.RU рассказали специалисты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.
«Согласно данным за третий квартал текущего года, наиболее привлекательные условия оплаты труда для топ-менеджеров в УрФО предлагают работодатели Ямало-Ненецкого автономного округа. Медианное значение предлагаемого вознаграждения в округе составляет 150 100 рублей», — отметили специалисты платформы.
Всего в третьем квартале 2025 года в регионах УрФО было открыто 3,2 тысячи вакансий для руководителей среднего и высшего звена. Доля Ямала составила 3% от общего числа вакансий.
По данным аналитиков hh.ru, наиболее востребованными управленческими качествами в текущем году стало умение управлять командой, производством и продажами. Помимо этого востребовано производственное планирование, деловая коммуникация и управление бюджетом. Среди популярных требований к менеджерам — умение обучить, мотивировать и подбирать персонал.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!