Куратора соцблока ищут в администрации Шурышкарского района ЯНАО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Администрация Шурышкарского района ЯНАО объявила конкурс на должность заместителя главы, который будет курировать социальный блок. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета. Зарплата на этой позиции составит от 316 до 380 тысяч рублей в месяц, а продолжительность отпуска — от 57 до 67 дней в год.

Данные о вакансии замглавы администрации Шурышкарского района Фото: Администрация Шурышкарского района ЯНАО

«Обеспечивает формирование и реализацию муниципальной политики в сферах: организации предоставления мер социальной поддержки; реализации семейной и демографической политики; образования и воспитания. Координирует обеспечение деятельности по вопросам оказания мер социальной поддержки семьям участников специальной военной операции», — говорится в объявлении администрации Шурышкарского района.

От претендентов требуется высшее образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Социальная работа», «Юриспруденция» или «Педагогическое образование», а также стаж муниципальной или государственной службы не менее четырех лет.

Продолжение после рекламы

Одновременно с конкурсом на должность замглавы стартовал прием заявок на формирование кадрового резерва для трех руководящих позиций. Документы принимаются на должности заместителя начальника управления образования, начальника отдела функционирования образовательных организаций, а также начальника отдела противодействия коррупции в управлении кадров. Прием заявок на включение в кадровый резерв продлится до 7 ноября 2025 года.