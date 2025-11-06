В ЯНАО отремонтируют 48 тысяч квадратных метров фасадов домов

В ЯНАО до конца 2025 года отремонтируют 30,3 тысячи квадратных метров фасадов домов, а до конца 2026 — еще 17,4 тысячи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

«Откорректированы фактические данные площадей фасадов многоквартирных домов по которым проведен капитальный ремонт в 2025 году, также дополнен перечень домов на 2026 год... 2025 год: 30 322,16 квадратных метров... 2026 год: 17 386,92 квадратных метров», — написано в документе.

Так, в этом году ремонты производились в Ноябрьске (улицы Высоцкого, 3А, Магистральная, 111, Холмогорская, 62, Шевченко, 62Б и 64А, а также Изыскателей, 38Б, В и 41Б) и Муравленко (улицы Губкина, 10 и 15, Комсомольская, 4, а также Ленина, 50 и 54). В следующем же году они коснутся Губкинского (9-й микрорайон, 12), Салехарда (Зои Космодемьянской, 5А), а также продолжатся в Ноябрьске (Высоцкого, 9, Цоя, 7, 9 и 19А).