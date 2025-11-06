Ямальцы услышат песни коренных народов Севера от этно-ансамбля «Минлей»

Этно-ансамбль исполнит обрядовые, бытовые и мифические песни Фото: Алексей Андронов

В Надыме (Ямал) 10 ноября жители смогут услышать песни коренных народов Севера в исполнении этно-ансамбля «Минлей». Концерт пройдет в Детской школе искусств №2. Об этом сообщает администрация Надымского района в telegram-канале.

«10 ноября в 18:30 в Детской школе искусств № 2 выступит музыкальный этно-коллектив, созданный на базе Ямальской филармонии. Творчество „Минлея“ посвящено коренным народам Севера», — рассказывает пресс-служба.

Коллектив Ямальской филармонии исполнит обрядовые, бытовые и мифические песни, а также авторские композиции, созданные на основе народного эпоса. Начало в 18:30.

Продолжение после рекламы

Билеты на концерт уже доступны для покупки на сайте филармонии, в том числе по пушкинской карте. Ансамбль «Минлей» известен тем, что в своем творчестве сохраняет и популяризирует культурное наследие коренных малочисленных народов Ямала.