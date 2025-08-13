В ХМАО растет число уголовных дел на рыбаков

В Югре с января возбуждено 79 уголовных дел за нарушения правил рыболовства. При том, что за весь 2024 год попалось 106 браконьеров.
«С начала года возбуждено 79 уголовных дел. Для сравнения, за весь 2024 год было 106 дел», — сообщил URA.RU начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по ХМАО Руслан Романчук.
С января инспекторы ведомства провели свыше 500 рейдов по выявлению браконьеров. Зафиксированно порядка 700 нарушений, изъято примерно две с половиной тысяч удочек, сетей, лодок и других орудий лова.
Романчук напомнил, что браконьеры могут получить как административное, так и уголовное наказание. Самое легкое — штраф от двух до пяти тысяч рублей и конфискация снастей и судов. Должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей и конфискация, юридическим — от 100 до 200 тысяч рублей и изъятие лодок или сетей.
Уголовная статья 256 УК РФ предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. Статья 258.1 УК РФ — до четырех лет заключения и штраф до одного миллиона рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка из Сургута Алина Лукьянова поймала гигантскую щуку. После фотосессии девушка отпустила рыбу.
