Жена и дочь свердловского спасателя погибли в страшном пожаре: главное о трагедии

В ночь на 5 ноября в селе Кашино Сысертского округа Свердловской области произошла страшная трагедия — в доме спасателя Сергея Полетаева вспыхнул пожар, унесший жизни двух членов его семьи. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU.

Хронология событий

Сообщение о возгорании поступило в 21:38. К месту происшествия выехали шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Огонь охватил 150 квадратных метров, полностью уничтожив жилой дом и надворные постройки. Пожар локализовали к 22:32, открытое горение ликвидировали к 22:52.

Жертвы трагедии

В результате пожара погибли супруга Сергея Полетаева Анастасия и их единственная дочь, ученица пятого класса. Сам Сергей получил критические ожоги, но смог самостоятельно выбраться из горящего дома. Также пострадала мать пожарного.

Состояние пострадавшего

Полетаев находится в реанимации ожогового центра ГКБ №40 в Екатеринбурге. Врачи диагностировали ожоги 50-60% поверхности тела. Мужчина в шоковом состоянии, медики борются за его жизнь и не дают прогнозов.

Предполагаемые причины

Официальная причина пожара находится на стадии выяснения. Родственники предполагают, что к трагедии могла привести утечка газа из баллона, который хранился в доме. В сочетании с печным отоплением это могло привести к воспламенению.

Помощь пострадавшему

Сотрудники МЧС Свердловской области организовали сбор средств для коллеги. Деньги можно перечислить на карту тети Сергея Полетаева — Анны Вячеславовны: 2202206158641857.

Пресс-служба МЧС России подтвердила, что ведомство окажет всю необходимую материальную помощь своевременно. Однако коллеги организовали дополнительный сбор средств, учитывая масштаб трагедии и предстоящие расходы на длительное лечение. Полетаев служит в пожарной части в Сысерти.