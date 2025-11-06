Логотип РИА URA.RU
Несколько миллионов клещей завезли в Екатеринбург и область

06 ноября 2025 в 12:11
Специальные клещи помогут в борьбе с вредителями

Специальные клещи помогут в борьбе с вредителями

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На несколько предприятий Екатеринбурга и Свердловской области завезли 7,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Груз отправили из Москвы, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве. В ходе лабораторных исследований нарушений не выявили.

Энтомофаги используются как биологическое средство защиты растений от вредителей. Эти насекомые и членистоногие помогают бороться с организмами, которые уничтожают урожай сельскохозяйственных культур.

