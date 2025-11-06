Несколько миллионов клещей завезли в Екатеринбург и область

Специальные клещи помогут в борьбе с вредителями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На несколько предприятий Екатеринбурга и Свердловской области завезли 7,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Груз отправили из Москвы, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве. В ходе лабораторных исследований нарушений не выявили.