Несколько миллионов клещей завезли в Екатеринбург и область
Специальные клещи помогут в борьбе с вредителями
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На несколько предприятий Екатеринбурга и Свердловской области завезли 7,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Груз отправили из Москвы, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
«Поставки проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве. В ходе лабораторных исследований нарушений не выявили.
Энтомофаги используются как биологическое средство защиты растений от вредителей. Эти насекомые и членистоногие помогают бороться с организмами, которые уничтожают урожай сельскохозяйственных культур.
