Свердловский облсуд вынес приговор 19-летнему парню, прикурившему сигарету от пламени Вечного огня на площади в Среднеуральске. Виновнику назначили 320 часов обязательных работ, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — пояснили в ведомстве. Молодой человек полностью признал вину.

Инцидент случился в июне 2025 года на мемориале в честь среднеуральцев, погибших во времена Великой Отечественной войны. Молодой человек поднялся на площадку постамента и на глазах у знакомых поджег сигарету от Вечного огня. Вскоре его задержали.