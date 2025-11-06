Логотип РИА URA.RU
Бывшая советница Бабушкиной стала пиарщицой ректора УрФУ

Экс-советница председателя свердловского заксо Шкерина перешла работать в УрФУ
06 ноября 2025 в 12:17
Шкерина уже вышла на новую работу

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшая советница спикера свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной Анна Шкерина возглавила департамент по связям с общественностью с личным прямым подчинением ректору УрФУ Илье Обабкову. Об отставке она сообщила в своем telegram-канале.

«Вчера [5 ноября] был мой последний рабочий день в качестве советника председателя законодательного собрания Свердловской области. Ухожу с чувством самой искренней признательности коллегам за новые уроки», — следует из поста. Нового советника Бабушкиной выберут 7 ноября.

Сегодня у Шкериной первый день в новой должности. Ее заместителем стал Дмитрий Бенеманский, который отвечает за связь со СМИ.

Перед переходом в заксо Шкерина занимала пост замглавы областного департамента информационной политики. До этого она работала пресс-секретарем тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева.

