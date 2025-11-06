Возле ЕКАД гаишники полностью перекрыли трассу
Экипажи ДПС регулируют движение
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Екатеринбурге инспекторы ДПС полностью перекрыли трассу P-242 на 344-м километре для всех видов транспорта в сторону города. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Экипажи ДПС обеспечивают контроль на данном участке и регулируют движение, транспорт пускают по одной полосе», — пояснили в ГАИ. При этом причины таких мер не уточняются.
Правоохранители призвали водителей быть бдительными. «Выполняйте требования регулировщиков», — подчеркнули в ведомстве.
