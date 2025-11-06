Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Возле ЕКАД гаишники полностью перекрыли трассу

Инспекторы ДПС перекрыли Пермский тракт в Екатеринбурге
06 ноября 2025 в 12:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Экипажи ДПС регулируют движение

Экипажи ДПС регулируют движение

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге инспекторы ДПС полностью перекрыли трассу P-242 на 344-м километре для всех видов транспорта в сторону города. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Экипажи ДПС обеспечивают контроль на данном участке и регулируют движение, транспорт пускают по одной полосе», — пояснили в ГАИ. При этом причины таких мер не уточняются.

Правоохранители призвали водителей быть бдительными. «Выполняйте требования регулировщиков», — подчеркнули в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал