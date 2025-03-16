16 марта 2025

В Тюмени живодер изрезал свою собаку ножом и оставил умирать в лесу

В Тюмени задержали мужчину, который изрезал свою собаку
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы произошедшего отвезли собаку к ветеринару
Очевидцы произошедшего отвезли собаку к ветеринару Фото:

Тюменец изрезал свою собаку ножом из-за того, что та портила мебель и оставил ее умирать в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по Тюменской области.

«Ранее судимый 30-летний тюменец признался, что нанес своей собаке множественные ранения кухонным ножом в лесном массиве, неподалеку от дома по ул. Газовиков. Он оставил животное и скрылся», — передает ведомство.

Умирающую собаку породы американский стаффордширский терьер на улице нашел прохожий. Он отвез животное в ветеринарную клинику, где ей оказывают экстренную помощь.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. В его доме правоохранители обнаружили поводок животного со следами крови и нож.

После задержания тюменец пояснил, что таким способом хотел избавиться от пса, который портил мебель в съемной квартире. На мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком на три года.

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Тюменец изрезал свою собаку ножом из-за того, что та портила мебель и оставил ее умирать в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по Тюменской области. «Ранее судимый 30-летний тюменец признался, что нанес своей собаке множественные ранения кухонным ножом в лесном массиве, неподалеку от дома по ул. Газовиков. Он оставил животное и скрылся», — передает ведомство. Умирающую собаку породы американский стаффордширский терьер на улице нашел прохожий. Он отвез животное в ветеринарную клинику, где ей оказывают экстренную помощь. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. В его доме правоохранители обнаружили поводок животного со следами крови и нож. После задержания тюменец пояснил, что таким способом хотел избавиться от пса, который портил мебель в съемной квартире. На мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком на три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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