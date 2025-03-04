Компании ХМАО массово набирают на работу пенсионеров

В Югре почти вдвое увеличился спрос на работников от 50 лет и старше. Об этом URA.RU рассказали аналитики Head Hunter.
«Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов», — рассказала агентству главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности сервиса Наталья Данина.
Больше всего вырос спрос на соискателей от 41 до 50 лет — сразу на 91%. На 86% стали востребованнее люди 51–60 лет, а на 79% выросло число предложений по работе для югорчан от 61 года.
Чаще всего возрастных жителей зовут работать охранниками, в сферы сельского хозяйства, обслуживания и домашнего персонала. В области производства, медицины, экономики, педагогики также наблюдается рост числа вакансий для таких кандидатов — в среднем на 6%. Не остаются без внимания и водители с автомеханиками.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать наладчиками оборудования на завод соусов в Татарстане. За вахту специалист может заработать от 185 до 555 тысяч рублей.
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