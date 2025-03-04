04 марта 2025

Компании ХМАО массово набирают на работу пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО резко возросло число вакансий для пенсионеров
В ХМАО резко возросло число вакансий для пенсионеров Фото:

В Югре почти вдвое увеличился спрос на работников от 50 лет и старше. Об этом URA.RU рассказали аналитики Head Hunter.

«Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов», — рассказала агентству главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности сервиса Наталья Данина.

Больше всего вырос спрос на соискателей от 41 до 50 лет — сразу на 91%. На 86% стали востребованнее люди 51–60 лет, а на 79% выросло число предложений по работе для югорчан от 61 года.

Чаще всего возрастных жителей зовут работать охранниками, в сферы сельского хозяйства, обслуживания и домашнего персонала. В области производства, медицины, экономики, педагогики также наблюдается рост числа вакансий для таких кандидатов — в среднем на 6%. Не остаются без внимания и водители с автомеханиками.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать наладчиками оборудования на завод соусов в Татарстане. За вахту специалист может заработать от 185 до 555 тысяч рублей.

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В Югре почти вдвое увеличился спрос на работников от 50 лет и старше. Об этом URA.RU рассказали аналитики Head Hunter. «Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов», — рассказала агентству главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности сервиса Наталья Данина. Больше всего вырос спрос на соискателей от 41 до 50 лет — сразу на 91%. На 86% стали востребованнее люди 51–60 лет, а на 79% выросло число предложений по работе для югорчан от 61 года. Чаще всего возрастных жителей зовут работать охранниками, в сферы сельского хозяйства, обслуживания и домашнего персонала. В области производства, медицины, экономики, педагогики также наблюдается рост числа вакансий для таких кандидатов — в среднем на 6%. Не остаются без внимания и водители с автомеханиками. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ханты-Мансийского автономного округа зовут работать наладчиками оборудования на завод соусов в Татарстане. За вахту специалист может заработать от 185 до 555 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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