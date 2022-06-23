В Кургане появится новое кладбище

24 июня 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Курганским мусульманам выделили 15 гектар земли для кладбища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У курганских мусульман появилось новое кладбище. Место для захоронений общине выделила администрация Кургана. Соответствующий документ размещен на сайте курганской соборной мечети. «Хотим сообщить радостную новость! Для мусульманской общины утверждено место для ритуальных захоронений. Расположение мусульманского кладбища: ориентир — Зайковское кладбище», — сообщил председатель курганской городской организации мусульман России, имам мечети Зиедали Мизробов. Место под захоронения мусульман площадью более 15 гектар будет находиться в 500 метрах севернее центрального входа общегородского Зайковского кладбища. По словам председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артура Пономарева, мусульманской общине хватит данного участка на долгое время. «Это очень большой участок. Я думаю, что им [мусульманам] этой земли хватит надолго. Тем более, что большую часть курганских мусульман, как правило, хоронят в районах области. В основном, на мусульманских кладбищах в Сафакулевском и Альменевском районах. Либо хоронят в других регионах или странах», — отметил Пономарев. Скрин с сайта курганской соборной мечети Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

У курганских мусульман появилось новое кладбище. Место для захоронений общине выделила администрация Кургана. Соответствующий документ размещен на сайте курганской соборной мечети. «Хотим сообщить радостную новость! Для мусульманской общины утверждено место для ритуальных захоронений. Расположение мусульманского кладбища: ориентир — Зайковское кладбище», — сообщил председатель курганской городской организации мусульман России, имам мечети Зиедали Мизробов. Место под захоронения мусульман площадью более 15 гектар будет находиться в 500 метрах севернее центрального входа общегородского Зайковского кладбища. По словам председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артура Пономарева, мусульманской общине хватит данного участка на долгое время. «Это очень большой участок. Я думаю, что им [мусульманам] этой земли хватит надолго. Тем более, что большую часть курганских мусульман, как правило, хоронят в районах области. В основном, на мусульманских кладбищах в Сафакулевском и Альменевском районах. Либо хоронят в других регионах или странах», — отметил Пономарев.