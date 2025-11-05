Дождь и снежные зерна ожидаются в Кургане и Шадринске
В Кургане будет 3 градуса тепла и снежные зерна
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Кургане 6 ноября выпадут снежные зерна, а в Шадринске ожидается дождь. Об этом сообщается в прогнозе погоды.
«В четверг в Кургане пасмурно, снежные зерна. Утром 0 градусов, днем 2 градуса тепла. В Шадринске пасмурно, снег с дождем. Утром 1, днем 3 градуса. В городах также будет умеренный ветер до 9 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
Ухудшение погодных условий в Кургане и Шадринске началось после нескольких солнечных дней в выходные, когда в обоих городах было ясно. Согласно прогнозу Gismeteo, с начала недели над регионом установилась пасмурная погода с осадками, которая продлится несколько дней и сопровождается умеренным ветром до 9 м/с.
