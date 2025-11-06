Директора одной из клиник Москвы обвинили в торговле детьми

Рубинина стала четвёртым фигурантом дела о продаже детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор московской клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина, фигурирующая в СМИ в связи с делом о продаже детей, недавно была на рабочем месте. Об этом рассказали в самом медучреждении.

«Не так недавно была, видела, все нормально было», — сказали в клинике, отвечая на вопрос РИА Новости, когда директор была на работе в последний раз. Там добавили, что ничего не знают о судебном процессе.