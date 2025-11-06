Логотип РИА URA.RU
Директора одной из клиник Москвы обвинили в торговле детьми

06 ноября 2025 в 16:07
Рубинина стала четвёртым фигурантом дела о продаже детей

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор московской клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина, фигурирующая в СМИ в связи с делом о продаже детей, недавно была на рабочем месте. Об этом рассказали в самом медучреждении.

«Не так недавно была, видела, все нормально было», — сказали в клинике, отвечая на вопрос РИА Новости, когда директор была на работе в последний раз. Там добавили, что ничего не знают о судебном процессе.

Рубинина стала четвертым фигурантом уголовного дела о торговле детьми. 6 ноября Тверской районный суд должен определить для нее меру пресечения. Ранее в рамках этого же расследования была задержана Ирина Рудницкая, занимавшая должность председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения».

