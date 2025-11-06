Итоги конкурса профмастерства среди барменов и официантов подвели на Ямале Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) 5-6 ноября 2025 года завершился финал регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший бармен Ямала» и «Лучший официант Ямала». Победители в каждой номинации получили денежные призы от 50 до 150 тысяч рублей, сообщили организаторы соревнований.

Участники конкурса «Лучший официант Ямала» Фото: Александр Орешин

«Хочется доказать себе, что ты лучший в данном направлении. В сфере общепита более 5 лет. Много серьезных и сильных соперников. Обстановка на площадке очень дружеская — делимся опытом, помогаем друг другу. Очень много полезной информации дали организаторы и коллеги. Мне как человеку, работающему в ресторанном бизнесе, очень сложно оценивать уровень развития, но всегда есть чему учиться», — рассказал корреспонденту агентства конкурсант Александр Орешин, занявший третье место в номинации «Лучший официант Ямала».

Конкурс проходил в два этапа. В отборочном туре, завершившемся 30 октября, специалисты представили портфолио и видеопрезентации навыков. На очном этапе официанты проходили практические испытания по четырем направлениям: прием заказа и сервис, сервировка стола и чистота, конфликт-менеджмент и профессионализм, презентация блюд и коммуникация. Жюри оценивало оригинальность подхода, творческое оформление сервировки, нестандартное использование элементов декора и индивидуальный стиль в обслуживании. Барменам предстояло выполнить задания в технике SpeedMix: приготовить коктейли «Собака RU», «Russian Spring Punch» и капучино, а также открыть напиток и перелить его в бокал. Наиболее сложным испытанием стал конкурс «Черный ящик», где участники узнавали секретный ингредиент для создания напитка только в момент начала выполнения задания.

Продолжение после рекламы

В номинации «Лучший официант Ямала» первое место занял Николай Ведерников, второе — Сергей Кузнецов. Призовой фонд распределился следующим образом: победитель получил 150 тысяч рублей, серебряный призер — 100 тысяч рублей, бронзовый — 50 тысяч рублей. Участники также посетили мастер-классы и образовательные сессии от ведущих специалистов индустрии. Жюри из признанных экспертов отрасли оценивало технику выполнения, качество сервиса, креативность, а также соблюдение стандартов санитарии и безопасности.