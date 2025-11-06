Житель ЯНАО девять лет скрывал наличие вида на жительство в иностранном государстве

Ямалец нарушил закон, не сообщив о виде на жительство в другом государстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) девять лет скрывал от властей наличие вида на жительство в иностранном государстве. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«В период с августа 2014 года по апрель 2023 года обвиняемый, имеющий вид на жительство иностранного государства, в нарушение действующего законодательства в сфере миграции, скрыл от компетентных органов наличие у него вида на жительство, дающего право на постоянное проживание в иностранном государстве», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Надымчанин нарушил миграционное законодательство, не подав требуемое уведомление о постоянном проживании за рубежом, и теперь его дело направлено в суд.