Житель ЯНАО девять лет скрывал наличие вида на жительство в иностранном государстве
Ямалец нарушил закон, не сообщив о виде на жительство в другом государстве
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Житель Надыма (ЯНАО) девять лет скрывал от властей наличие вида на жительство в иностранном государстве. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.
«В период с августа 2014 года по апрель 2023 года обвиняемый, имеющий вид на жительство иностранного государства, в нарушение действующего законодательства в сфере миграции, скрыл от компетентных органов наличие у него вида на жительство, дающего право на постоянное проживание в иностранном государстве», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Надымчанин нарушил миграционное законодательство, не подав требуемое уведомление о постоянном проживании за рубежом, и теперь его дело направлено в суд.
Следствием собрана полная доказательственная база по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно санкции этой статьи, суд может назначить осужденному штраф до двухсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года либо обязательные работы на срок до четырехсот часов. Окончательное решение о мере наказания примет судебная инстанция после рассмотрения материалов дела.
