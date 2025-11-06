Ямалец убил своего брата во время совместной попойки
Ямальца будут судить за убийство родственника
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ноябрьским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.
«Следствием установлено, что в Ноябрьске 1 сентября между обвиняемым и его братом, после совместного распития спиртного, возникла ссора, переросшая в драку», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. В ходе конфликта, фигурант нанес родственнику множественные удары руками по голове и туловищу. Когда потерпевший попытался убежать, обвиняемый догнал его и нанес несколько ударов ножом в туловище.
Пострадавшего с множественными ранениями доставили в медицинское учреждение, где он вскоре скончался от полученных травм. Следствием собрана достаточная доказательственная база для предъявления обвинения. Уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Обвиняемый ранее судим, что может повлиять на назначение наказания при вынесении приговора.
