

Искусственный интеллект стремительно захватывает умы жителей ЯНАО

Число ямальцев, применяющих нейросети в быту и на работе выросло на 131%
06 ноября 2025 в 13:47
За год интерес ямальцев к ИИ вырос в 23 раза

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди жителей Ямала старше 55 лет. Согласно исследованию «МегаФона», основанному на обезличенных данных, за девять месяцев текущего года количество таких пользователей увеличилось в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Общее число жителей ЯНАО, которые применяют ИИ в быту или работе, с начала года выросло на 131%», — отметили аналитики мобильного оператора. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом летом — более 80% всего объема трафика на такие площадки пришлось на июнь-август.

Второй по темпу роста группой после жителей в возрасте 55+ стали молодые люди от 14 до 24 лет — их в 2,8 раза больше, чем годом ранее. При этом основную часть аудитории (35% посетителей) ИИ по-прежнему составляют люди от 35 до 44 лет. В целом ямальцы стали больше расходовать мобильный интернет на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 23 раза относительно девяти месяцев 2024 года. Самым популярным инструментом остается ChatGPT, на втором месте — GigaChat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в восемь раз. В то же время россияне стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.

