Салехардская окружная больница получила оборудование для настройки кардиостимуляторов

«Ранее пациенты, проживающие в Салехарде, были вынуждены выезжать в Ноябрьск или за пределы округа — в те медучреждения, где им устанавливали кардиостимуляторы. Теперь все необходимые проверки и настройки можно провести в региональном сосудистом центре окружной больницы», — отметили на портале окружного правительства.

Новое оборудование позволяет врачам корректировать работу имплантированных устройств, определять срок их службы, уровень чувствительности и параметры электрического импульса прямо в стенах окружной больницы. «Появление программаторов — важный шаг в развитии кардиологической помощи у нас в округе. Теперь мы можем не только наблюдать пациентов после имплантации устройств, но и полноценно контролировать их работу», — рассказал Дмитрий Чертищев, заведующий региональным сосудистым центром Салехардской окружной больницы. По его словам, благодаря программированию специалисты контролируют состояние электродов, корректируют силу и частоту электрических импульсов, что помогает избежать повышения порогов стимуляции и излишнего учащения пульса.