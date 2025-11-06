Восхождение альпинистов, посвященное юбилею Нового Уренгоя, запечатлела «Википедия»
Восхождение на пик было посвящено юбилею Нового Уренгоя (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В интернет-энциклопедии Wikipedia появилась страница, посвященная восхождению на Пик Новый Уренгой. Восхождение на ранее безымянный пик было зафиксировано федерацией альпинизма России.
"Первое восхождение на Пик Новый Уренгой было совершено российской экспедицией 29 июля 2025 года", — говорится на странице интернет-энциклопедии. Восхождение было посвящено юбилею газовой столицы России.
Пик Новый Уренгой расположен на границе Китая и Киргизии. Высота горы 5995 метров и она внесена в таблицу вершин свыше 6000 метров в районе Памира и Тянь-Шаня.
