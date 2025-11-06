Праздник, трагедия или история: мнения ямальских партийцев о праздновании 7 ноября

КПРФ отметит 7 ноября пикетами и митингами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Недавно партия КПРФ внесла в Госдуму РФ законопроект об учреждении нового государственного праздника — дня Октябрьской революции. Депутаты предложили праздновать его 7 ноября и, соответственно, сделать этот день нерабочим. URA.RU узнало мнение партийцев ЯНАО об этом предложении, а также их отношение к этому событию. Подробнее — в материале.

КПРФ

КПРФ Ямала будет праздновать день Октябрьской революции вне зависимости от того примет ли Госдума законопроект или нет. Партийцы проведут по всему округу митинги и пикеты в честь этого события. Один из них, например, состоится в эту субботу — 8 ноября — в 12:00 в Салехарде у памятника Ленину.

Депутат заксо ЯНАО и лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина считает, что празднование 7 ноября — восстановление исторической справедливости. По ее мнению, говорить о победах, достижениях и свершениях СССР, но забывать, что они произошли именно благодаря Октябрьской революции — просто нельзя.

«Мы первые в мире начали строить общество, где власть принадлежала народу. Октябрьская революция свершилось не просто так, а потому что народ поддержал большевиков. Молодое государство вынуждено было защищаться. Победа в гражданской войне против иностранных интервентов, которую развязали белые офицеры вместе с коллективным западом, тоже итог Великого Октября. Ленин смог показать народу образ будущего, люди поверили большевикам и не ошиблись. Победа в Великой Отечественной войне, полет в Космос, великие комсомольские стройки, освоение Севера — это все происходило благодаря новому социалистическому строю, который вдохновлял людей на новые победы. 7 ноября — это значимое событие 20 века не только для нашей страны, но для всего прогрессивного человечества... Только в советское время после страшнейшей войны за пять лет было построено 6,2 тысячи предприятий. Это все благодаря той системе, которая была в советский период, той подготовке и образованию», — сказала Кукушкина.

ЛДПР

ЛДПР придерживается прямо противоположного мнения. Партийцы считают, что 7 ноября — совсем не праздник, а день памяти и скорби. Празднование этой даты, по мнению ЛДПР — «празднование начала геноцида собственного народа в день памяти жертв геноцида».

Депутат заксо и координатор ямальского отделения ЛДПР Андрей Кузнецов придерживается той же позиции. По его словам, празднование дня Октябрьской революции просто недопустимо.

«Для ЛДПР это никогда не было праздником. Я придерживаюсь позиции председателя партии Леонида Слуцкого относительно данной даты. Кроме того, основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский всегда называл 7 ноября не праздником, а трагедией», — сказал Кузнецов. Он также процитировал слова Слуцкого на этот счет: «А что отмечать? Развал великой страны? Красный террор? Может, позорный Брестский мир, репарации, утрату территорий, золотого запаса и культурных ценностей? Гражданскую войну, во время которой погибло в разы больше русских, чем в Первую мировую? Или методичное истребление российской элиты, которая либо уехала, либо была уничтожена? Вот это можно отмечать в семейном кругу за чашкой чая и тортом?».

Единая Россия

Партия «Единая Россия» в этом вопросе не так радикальна. По их мнению, 7 октября — важная дата в истории страны. Партийцы помнят и чтут, что она принесла нынешнему поколению, однако считают, что все идет своим чередом, а значит нужно не забывать прошлое, но смотреть в будущее.

«Для нас важны все даты, имеющие значение в истории нашей страны. 7 ноября — это часть общей исторической памяти, связанная с судьбой государства и народа, с трагическими и героическими страницами 20 века. „Единая Россия“ не проводит специальных мероприятий к 7 ноября, однако мы с уважением относимся к историческому значению этой даты и к людям, для которых она имеет особый смысл. Наша позиция — помнить историю, но жить настоящим и работать на будущее России и Ямала», — прокомментировала пресс-служба регионального отделения ЕР.

СРЗП

