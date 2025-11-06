Праздник, трагедия или история: мнения ямальских партийцев о праздновании 7 ноября
КПРФ отметит 7 ноября пикетами и митингами
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Недавно партия КПРФ внесла в Госдуму РФ законопроект об учреждении нового государственного праздника — дня Октябрьской революции. Депутаты предложили праздновать его 7 ноября и, соответственно, сделать этот день нерабочим. URA.RU узнало мнение партийцев ЯНАО об этом предложении, а также их отношение к этому событию. Подробнее — в материале.
КПРФ
КПРФ проведут митинги и пикеты ко дню Октябрьской революции
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
КПРФ Ямала будет праздновать день Октябрьской революции вне зависимости от того примет ли Госдума законопроект или нет. Партийцы проведут по всему округу митинги и пикеты в честь этого события. Один из них, например, состоится в эту субботу — 8 ноября — в 12:00 в Салехарде у памятника Ленину.
Депутат заксо ЯНАО и лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина считает, что празднование 7 ноября — восстановление исторической справедливости. По ее мнению, говорить о победах, достижениях и свершениях СССР, но забывать, что они произошли именно благодаря Октябрьской революции — просто нельзя.
«Мы первые в мире начали строить общество, где власть принадлежала народу. Октябрьская революция свершилось не просто так, а потому что народ поддержал большевиков. Молодое государство вынуждено было защищаться. Победа в гражданской войне против иностранных интервентов, которую развязали белые офицеры вместе с коллективным западом, тоже итог Великого Октября. Ленин смог показать народу образ будущего, люди поверили большевикам и не ошиблись. Победа в Великой Отечественной войне, полет в Космос, великие комсомольские стройки, освоение Севера — это все происходило благодаря новому социалистическому строю, который вдохновлял людей на новые победы. 7 ноября — это значимое событие 20 века не только для нашей страны, но для всего прогрессивного человечества... Только в советское время после страшнейшей войны за пять лет было построено 6,2 тысячи предприятий. Это все благодаря той системе, которая была в советский период, той подготовке и образованию», — сказала Кукушкина.
ЛДПР
ЛДПР считает недопустимым празднование 7 ноября
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
ЛДПР придерживается прямо противоположного мнения. Партийцы считают, что 7 ноября — совсем не праздник, а день памяти и скорби. Празднование этой даты, по мнению ЛДПР — «празднование начала геноцида собственного народа в день памяти жертв геноцида».
Депутат заксо и координатор ямальского отделения ЛДПР Андрей Кузнецов придерживается той же позиции. По его словам, празднование дня Октябрьской революции просто недопустимо.
«Для ЛДПР это никогда не было праздником.Развал великой страны? Красный террор? Может, позорный Брестский мир, репарации, утрату территорий, золотого запаса и культурных ценностей? Гражданскую войну, во время которой погибло в разы больше русских, чем в Первую мировую? Или методичное истребление российской элиты, которая либо уехала, либо была уничтожена? Вот это можно отмечать в семейном кругу за чашкой чая и тортом?».
Единая Россия
ЕР считают. что нужно идти в ногу со временем - помнить прошлое, жить в настоящем и смотреть в будущее
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Партия «Единая Россия» в этом вопросе не так радикальна. По их мнению, 7 октября — важная дата в истории страны. Партийцы помнят и чтут, что она принесла нынешнему поколению, однако считают, что все идет своим чередом, а значит нужно не забывать прошлое, но смотреть в будущее.
«Для нас важны все даты, имеющие значение в истории нашей страны. 7 ноября — это часть общей исторической памяти, связанная с судьбой государства и народа, с трагическими и героическими страницами 20 века. „Единая Россия“ не проводит специальных мероприятий к 7 ноября, однако мы с уважением относимся к историческому значению этой даты и к людям, для которых она имеет особый смысл. Наша позиция — помнить историю, но жить настоящим и работать на будущее России и Ямала», — прокомментировала пресс-служба регионального отделения ЕР.
СРЗП
СРЗП поддерживают празднование 7 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Связаться с представителями партии «Справедливая Россия — За правду» корреспонденту URA.RU к моменту выхода статьи не удалось. Несмотря на это, из открытых источников следует, что партийцы поддерживают празднование дня Октябрьской революции — на сайтах отделений есть поздравления, а некоторые представители реготделений ранее выступали с речью об этом.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!