Ямальцы все чаще уходят на подработку в такси
Спрос на подработку в такси вырос в 2,2 раза
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ЯНАО вырос спрос на вакансии водителей такси на условиях подработки и частичной занятости. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Подработка».
«Больше всего вырос спрос на подработку водителем такси — в 2,2 раза (+121%). Среднее предлагаемое вознаграждение на Ямале составило 56 256 рублей в месяц», — отметили аналитики.
Кроме того, отмечается увеличение количества предложений с указанием «для студентов» на должность курьера — прирост составил 77%. Работодатели в данном сегменте предлагали в среднем 63 623 рубля в месяц при условии неполной занятости.
Эксперты также определили, что ямальские работодатели предлагают наиболее высокое вознаграждение на вакансиях для студентов. Молодым работникам без опыта в среднем предлагают 62 164 рубля в месяц.
Ранее URA.RU рассказывало, что в топ-3 вакансий для подработок на Ямале вошли таксисты, курьеры и комплектовщики на складах. Данным специалистам предлагают самые высокие заработки в сфере частичной занятости.
