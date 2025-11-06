Ямальцы все чаще уходят на подработку в такси

Спрос на подработку в такси вырос в 2,2 раза Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО вырос спрос на вакансии водителей такси на условиях подработки и частичной занятости. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Подработка».

«Больше всего вырос спрос на подработку водителем такси — в 2,2 раза (+121%). Среднее предлагаемое вознаграждение на Ямале составило 56 256 рублей в месяц», — отметили аналитики.

Кроме того, отмечается увеличение количества предложений с указанием «для студентов» на должность курьера — прирост составил 77%. Работодатели в данном сегменте предлагали в среднем 63 623 рубля в месяц при условии неполной занятости.

Эксперты также определили, что ямальские работодатели предлагают наиболее высокое вознаграждение на вакансиях для студентов. Молодым работникам без опыта в среднем предлагают 62 164 рубля в месяц.