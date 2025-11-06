Ведущие спортивные вузы России откроют двери для студентов из ЯНАО
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ямальские студенты получат дополнительные возможности обучения в ведущих спортивных вузах страны. Власти ЯНАО подписали соглашение о сотрудничестве с московским Российским университетом спорта «ГЦОЛИФК» и омским Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Соглашения предусматривают совместную работу по подготовке специалистов для сферы физической культуры и спорта Ямала», — рассказали на портале правительства ЯНАО. Партнерства охватывают подготовку специалистов для сферы физкультуры и спорта, развитие научно-исследовательской деятельности, организацию практик и стажировок. В дальнейшем ямальские абитуриенты получат возможность трудоустройства в спортивных учреждениях округа.
Документы были подписаны на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре директором департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александром Кусенко, руководителями обоих учебных заведений. Департамент планирует расширить программу подготовки кадров. В ближайшее время будут заключены еще четыре аналогичных соглашения с профильными вузами страны.
