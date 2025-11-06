Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

Ведущие спортивные вузы России откроют двери для студентов из ЯНАО

Власти ЯНАО подписали соглашения с московским и омским университетами спорта
06 ноября 2025 в 16:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ямальские студенты смогут поступать в ведущие спортвузы РФ

Ямальские студенты смогут поступать в ведущие спортвузы РФ

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ямальские студенты получат дополнительные возможности обучения в ведущих спортивных вузах страны. Власти ЯНАО подписали соглашение о сотрудничестве с московским Российским университетом спорта «ГЦОЛИФК» и омским Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Соглашения предусматривают совместную работу по подготовке специалистов для сферы физической культуры и спорта Ямала», — рассказали на портале правительства ЯНАО. Партнерства охватывают подготовку специалистов для сферы физкультуры и спорта, развитие научно-исследовательской деятельности, организацию практик и стажировок. В дальнейшем ямальские абитуриенты получат возможность трудоустройства в спортивных учреждениях округа.

Документы были подписаны на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре директором департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александром Кусенко, руководителями обоих учебных заведений. Департамент планирует расширить программу подготовки кадров. В ближайшее время будут заключены еще четыре аналогичных соглашения с профильными вузами страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал