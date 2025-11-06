Морозы не спасут ямальцев от вирусов: причины назвал доктор наук Токарев

Противовирусные препараты не лечат грипп и ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вирусы на Ямал приходят медленнее, при этом, в эпоху глобализации, многие из них являются завозными. Какие существуют вирусы, чем они опасны для жителей ЯНАО, как все же правильно лечить грипп, а от каких лекарств при этом стоит отказаться, корреспонденту URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

— Сергей Александрович, какие сейчас существуют опасные вирусы?

— В данный период самый опасный вирус, который сейчас существует — это грипп. До Ямала он еще не дошел, но в России уже начал выявляться. Было зафиксировано больше десятка случаев. Далее, это очередной штамм коронавируса, который может быть опасен для групп риска: пожилых людей, беременных женщин, маленьких детей. Но стоит понимать, что он уже далеко не тот, что был раньше.

— Как все же отличить грипп от коронавируса?

— Точно определить вирус может только либо врач, либо специальный ПЦР тест. Есть конечно и отличительные симптомы: у гриппа острое начало с высокой температурой, выраженный озноб. Также, это сильнейшая вирусная интоксикация, когда начинает очень болеть голова, появляется слабость и боль в мышцах, пропадает аппетит. Но при этом, катаральных симптомов на первом этапе еще нет. При коронавирусе, наоборот, сперва появляется насморк, начинает болеть горло, боли в животе. И вот на фоне этого, плавно повышается температура — медленное начало. От бактериальных инфекций вирусы можно отличить по анализу крови.

— Какие могут быть последствия от самолечения?

— В основном, последствия наступают у пациентов из групп риска: пожилых людей, детей дошкольного возраста, беременных женщин и людей со слабым иммунитетом. Осложнения могут быть в виде пневмонии, поражения центральной нервной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому заниматься самолечение ни в коем случае никому не нужно. Важно обратиться за медицинской помощью.

— Чем лечиться и что не нужно покупать?

— Не стоит скупать в аптеках непонятные препараты: иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, так называемые противовирусные препараты. Они абсолютно бесполезны при ОРВИ. Нет ни одного научного доказательства, что они каким-то образом затормаживают вирусы. Такие препараты как «Эргоферон», «Анаферон», «Оциллококцинум» и прочие — это пустая трата денег. Нужно лечиться симптоматически.

Если очень высокая температура, то снижаем температуру. Если кашель, то принимаем препараты, которые лечат кашель. Головная боль — обезболивающие. Не стоит забывать, что необходимо обильное теплое питье, полоскание горла, а при заложенности капли в нос.

На иммунитет влияет продолжительность сна, рацион питания, уровень двигательной активности. Если человек ведет здоровый образ жизни, питается здоровой пищей, не употребляет алкоголь и не курит, не испытывает стресс, то иммунная система работает оптимально.

— Как помочь детям, подхватившим вирус?

— Что касаемо детей, то те малыши, которые только начинают ходить в сад, болеют всеми вирусами, и болеют очень часто. Пока они не пройдут через все, их иммунная система не социализируется. Иммунитет у детей укрепляется также за счет здорового образа жизни. При первых признаках заболевания, если начинается насморк, то нос промываем морской водой, чтобы улучшить состояние слизистой. Можно заваривать травы, но здесь нужно быть осторожными. К примеру, если мы дадим на ночь ребенку корень солодки или элеутерококк, то он не будет спать нормально. Они параллельно вызывают нервное возбуждение. Здесь важна также консультация врача. Самостоятельно определять, какие травы заваривать — не стоит.

— Миф или правда, что до Ямала вирусы доходят дольше из-за отдаленности и холодного климата?

— Я бы сказал, что вирусы доходят существенно дольше, с некоторой отсрочкой, да. Но не потому, что мы далеко. Сейчас эпоха глобализации и многие ямальцы летают не только по стране, но и за ее пределами. Более того северяне путешествуют больше остальных из-за длинных отпусков. У многих родственники живут на юге, в средней полосе России. Отсрочку дает не географическая отдаленность, а более низкая плотность населения. На квадратный километр 0,7 человек. Соответственно вирус распространяется быстрее там, где проживает больше людей.

— Какие северные ягоды могут помочь борьбе с вирусами?

— Брусника имеет богатый витаминно-минеральный состав. В него входят витамины А, В, С, РР, Е, калий, кальций, магний, марганец, железо и фосфор. Плоды и листья брусники применяются как мочегонное средство при лечении цистита, уретрита, мочекаменной болезни и отеках. Растение оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. Благодаря высокому содержанию витамина С брусника полезна для профилактики «простудных» заболеваний.

Не забываем и про голубику. В ней содержится большое количество микро- и макроэлементов, а также витамины группы B, K, P и PP, большое количество аскорбиновой кислоты и незаменимых аминокислот. В голубике присутствуют антациды, усиливающие действие антиоксидантов, что важно для профилактики онкологических заболеваний. Калий, магний и железо помогают избежать многих заболеваний сердечно-сосудистой системы: микроэлементы укрепляют стенки капилляров, улучшают работу сердца, снижают риск инсульта и инфаркта. Также голубика богата пектином, дубильными веществами и клетчаткой, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется принимать при мочекаменной болезни.

Клюква чрезвычайно богата антиоксидантами, большое количество витамина С повышает иммунитет, оказывает противовирусное, тонизирующее действие. Клюква также является одним из самых эффективных природных жаропонижающих средств. Несмотря на многочисленные полезные свойства, людям с заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта и гипотонией нужно есть ее с осторожностью, лучше сначала проконсультироваться с врачом.