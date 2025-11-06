Предлагаемая зарплата в Пермском крае достигла 70 тысяч рублей

На рынке труда региона сохраняется умеренная конкуренция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медианное значение предлагаемой заработной платы в Пермском крае продемонстрировало рост на 1,6% за месяц и достигло 70 тысяч рублей. Показатель октября 2025 года превосходит ожидания соискателей. Они оценивают свой труд в среднем в 60 тысяч рублей в месяц.

«По состоянию на начало ноября в регионе фиксируется умеренный уровень конкуренции на рынке труда. На одну открытую позицию приходится 6,7 резюме, что на 0,5 процентного пункта ниже среднего показателя по Приволжскому федеральному округу. Показатель менее 4 указывает на острую нехватку квалифицированных кадров», — сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru.

За октябрь работодатели Пермского края опубликовали около 17,1 тысячи вакансий, что составляет 10% от совокупного числа открытых позиций в Поволжье. По уровню спроса на рабочую силу регион занимает пятое место среди субъектов ПФО.

Наибольший спрос зафиксирован на водителей — для них открыто 1,2 тысячи вакансий, что составляет 7% от общего объема предложений. Высокая потребность сохраняется в операторах колл-центров — опубликовано около 1,1 тысячи вакансий (6%). Кроме того, работодатели активно привлекают разнорабочих (5%), менеджеров по продажам (5%), а также продавцов-консультантов и кассиров (4%).