Стало известно, кто получил мандат в заксобрании Пермского края вместо Вячеслава Григорьева

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Избирательная комиссия Пермского края постановила передать вакантный мандат депутата Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва зарегистрированному кандидату Станиславу Швецову. Он является руководителем регионального исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия».

«Депутатский мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва Вячеслава Григорьева. Он представлял общекраевую часть № 3», — сообщает крайизбирком в telegram-канале.

Решение краевой избирательной комиссии о передаче освободившегося мандата Станиславу Швецову было принято с учетом предложения президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», которое получило согласование Президиума Генерального совета партии. По данным URA.RU, уже в ноябре Швецов примет участие в заседании, где ему и вручат удостоверение.

