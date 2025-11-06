В Перми закрыли опасное кафе и кофейню

Работа точек общепита приостановлена на 30 и 70 суток Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми деятельность кафе «Левани» на Уральской,79а приостановлена на 30 суток. В Дзержинском районе на 70 суток прекратила работу кофейня Coffee King на Докучаева, 44. Причиной такого решения стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«В ходе проверки кафе установлено, что владельцы заведения не осуществляли производственный контроль. Там не соблюдалась поточность технологических процессов. Кроме того, прием продовольственного сырья производился без надлежащей маркировки и сопроводительных документов. В заведении отмечалась нехватка необходимого производственного оборудования, инвентаря и посуды. На полу, стенах и стеллажах обнаружены следы засохшего жира. В помещении отсутствовали дезинфицирующие средства», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.

Ситуация в кофейне оказалась не менее критичной. Предприятие функционировало без подключения к централизованной системе водоснабжения, а также без туалета для сотрудников и клиентов. Часть продуктов питания хранилась без маркировки, отсутствовал уборочный инвентарь. К выполнению трудовых обязанностей были допущены работники, не прошедшие медосвидетельствование.

Продолжение после рекламы