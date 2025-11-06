Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермский стратегический завод получил престижный приз на кинофестивале

06 ноября 2025 в 18:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пермский завод получил приз зрительских симпатий на кинофестивале

Пермский завод получил приз зрительских симпатий на кинофестивале

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Соликамский магниевый завод Пермского края (СМЗ) получил приз зрительских симпатий на международном фестивале документальных фильмов. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Приз зрительских симпатий» VII Международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли получил фильм «Производство магния и редкоземельных металлов» Соликамского магниевого завода. Победители определены по количеству просмотров пользователей», — сообщается в посте.

На кинофестивале фильм «Производство магния и РЗМ» СМЗ занял III место в номинации «Лучший научно-популярный фильм». Руководитель проекта — директор по связям с общественностью предприятия Юрий Мурашко.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что охранник пермского стратегического завода Пшеничный получил золотую медаль на международном турнире силачей. Сотрудник охраны Соликамского магниевого завода Пермского края завоевал «золото» и выполнил норматив «Элита» на международных соревнованиях по пауэрлифтингу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал