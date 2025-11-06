Пермский стратегический завод получил престижный приз на кинофестивале

Пермский завод получил приз зрительских симпатий на кинофестивале Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Соликамский магниевый завод Пермского края (СМЗ) получил приз зрительских симпатий на международном фестивале документальных фильмов. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Приз зрительских симпатий» VII Международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли получил фильм «Производство магния и редкоземельных металлов» Соликамского магниевого завода. Победители определены по количеству просмотров пользователей», — сообщается в посте.

На кинофестивале фильм «Производство магния и РЗМ» СМЗ занял III место в номинации «Лучший научно-популярный фильм». Руководитель проекта — директор по связям с общественностью предприятия Юрий Мурашко.

