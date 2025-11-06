Пермский стратегический завод получил престижный приз на кинофестивале
Пермский завод получил приз зрительских симпатий на кинофестивале
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Соликамский магниевый завод Пермского края (СМЗ) получил приз зрительских симпатий на международном фестивале документальных фильмов. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Приз зрительских симпатий» VII Международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли получил фильм «Производство магния и редкоземельных металлов» Соликамского магниевого завода. Победители определены по количеству просмотров пользователей», — сообщается в посте.
На кинофестивале фильм «Производство магния и РЗМ» СМЗ занял III место в номинации «Лучший научно-популярный фильм». Руководитель проекта — директор по связям с общественностью предприятия Юрий Мурашко.
Ранее URA.RU сообщало, что охранник пермского стратегического завода Пшеничный получил золотую медаль на международном турнире силачей. Сотрудник охраны Соликамского магниевого завода Пермского края завоевал «золото» и выполнил норматив «Элита» на международных соревнованиях по пауэрлифтингу.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!