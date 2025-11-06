В Пермском крае контракт для участия в СВО ежедневно заключают больше 20 человек
Жители Прикамья принимают решение участвовать в спецоперации не из-за денег
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае ежедневно более 20 человек подписывают контракт для прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 6 ноября, в эфире Центра управления регионом заявил и.о. министра территориальной безопасности Альберт Марданов. Трансляция велась на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«У нас [в Пермском крае] каждый день (не могу сказать точную цифру), но больше 20 человек заключают контракт [для участия в СВО]», — рассказал Марданов. Чиновник добавил, что пермяки едут на СВО «в основном не из-за денег, а по призванию души». Они выполняют боевые задачи в зоне спецоперации «эффективно, качественно», подчеркнул Марданов.
И.о. министра террбезопасности края напомнил также, что Прикамье является регионом-лидером по выплатам контрактникам. Помимо этого, в крае действуют различные меры поддержки для семей участников спецоперации. К примеру, они освобождены от уплаты транспортного налога, уплаты пени за просрочку по оплате ЖКУ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
