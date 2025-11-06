В Пермском крае контракт для участия в СВО ежедневно заключают больше 20 человек

Жители Прикамья принимают решение участвовать в спецоперации не из-за денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае ежедневно более 20 человек подписывают контракт для прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 6 ноября, в эфире Центра управления регионом заявил и.о. министра территориальной безопасности Альберт Марданов. Трансляция велась на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«У нас [в Пермском крае] каждый день (не могу сказать точную цифру), но больше 20 человек заключают контракт [для участия в СВО]», — рассказал Марданов. Чиновник добавил, что пермяки едут на СВО «в основном не из-за денег, а по призванию души». Они выполняют боевые задачи в зоне спецоперации «эффективно, качественно», подчеркнул Марданов.