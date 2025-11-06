В территориях Пермского края простились с бойцами, погибшими на СВО
Траурные церемонии состоялись 5 ноября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В пяти муниципалитетах Пермского края 5 ноября прошли траурные церемонии прощания с военнослужащими, которые погибли при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО. Мероприятия состоялись в Ординском, Кочевском, Оханском, Нытвенском и Добрянском округах.
«В Ординском округе состоялось прощание с Николаем Батуевым, который отдал жизнь при исполнении воинского долга в октябре 2023 года. Траурная церемония была организована в Доме культуры села Шляпники», — сообщает местная администрация в соцсети «Вконтакте».
На территории Оханского округа был похоронен младший сержант Федор Пирожков, уроженец деревни Тулумбаиха. Военнослужащий погиб в июле 2025 года. Жители Кочевского округа простились с Андреем Мошеговым, который погиб в августе 2025 года в возрасте 49 лет. Церемония прощания прошла в деревнях Маскаль и Лобозово.
В Нытве была организована траурная церемония в память о Рубене Шакаряне, проходившем службу в отдельной штурмовой бригаде «Урал». В Добрянке состоялось прощание с Артемом Рассадиным, который погиб 1 января 2025 года при выполнении боевых задач в населенном пункте Песчаное Красноармейского района ДНР.
