В Перми введут запрет для водителей на участке шоссе Космонавтов. Схема

Из-за ремонта путепровода проезд по шоссе Космонавтов в Перми ограничат
06 ноября 2025 в 16:43
Для проезда предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами через боковые съезды

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 23:00 7 ноября по 6:00 10 ноября движение транспорта через путепровод на шоссе Космонавтов будет приостановлено. Причина ограничений — проведение работ по приемочной диагностике путепровода.

«Для проезда водителям предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами через боковые съезды. Призываем автомобилистов отнестись к временным ограничениям с пониманием и заранее продумывать маршруты», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о другом ограничении на шоссе Космонавтов в Перми. От Гляденовского тракта до Гамовского тракта с 29 октября по 3 декабря по ночам осуществляется перевозка крупногабаритного промышленного оборудования. Из-за этого участок трассы перекрыт. Также закрыты надземные пешеходные переходы.  

Фото: Telegram-канал/ Министерство транспорта Пермского края

