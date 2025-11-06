В Перми введут запрет для водителей на участке шоссе Космонавтов. Схема
Для проезда предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами через боковые съезды
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
С 23:00 7 ноября по 6:00 10 ноября движение транспорта через путепровод на шоссе Космонавтов будет приостановлено. Причина ограничений — проведение работ по приемочной диагностике путепровода.
«Для проезда водителям предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами через боковые съезды. Призываем автомобилистов отнестись к временным ограничениям с пониманием и заранее продумывать маршруты», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о другом ограничении на шоссе Космонавтов в Перми. От Гляденовского тракта до Гамовского тракта с 29 октября по 3 декабря по ночам осуществляется перевозка крупногабаритного промышленного оборудования. Из-за этого участок трассы перекрыт. Также закрыты надземные пешеходные переходы.
Причина ограничений — проведение работ по приемочной диагностике путепровода
Фото: Telegram-канал/ Министерство транспорта Пермского края
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!