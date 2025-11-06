СК РФ возбудил более восьми тысяч дел о преступлениях Киева
Выступление Бастрыкина прошло на XIX Международной конференции «Державинские чтения»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Следственный комитет России с 2014 года возбудил свыше восьми тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями киевского режима. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
«Следователями СК России с 2014 года возбуждено свыше восьми тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц», — передает официальный telegram-канал ведомства. В число подозреваемых и обвиняемых входит высшее руководство Украины, члены радикальных объединений, представители украинских силовых структур и иностранные наемники. Выступление Александра Бастрыкина прошло на XIX Международной научно-практической конференции «Державинские чтения».
В своем выступлении Бастрыкин провел историческую параллель между действиями современного украинского режима и преступлениями нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. По его словам, действующий на Украине режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с деяниями немецко-фашистских захватчиков.
