Нэнси Пелоси объявила о возможном завершении своей политической карьеры

Окончательное решение будет принято Пелоси в ближайшие дни Фото: Official White House / Adam Schultz

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что не будет баллотироваться в Конгресс на следующий срок. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Я не буду переизбираться в Конгресс. С благодарностью в сердце я с нетерпением жду своего последнего года работы в качестве вашего представителя», — сказала Пелоси, ее слова приводит WP.

По данным источников в Конгрессе и штате Калифорния, 85-летняя Нэнси Пелоси, которая представляет интересы Сан-Франциско на протяжении почти четырех десятилетий, может сделать заявление об отказе от участия в предстоящих выборах 2026 года. Предполагается, что окончательное решение будет принято после голосования, назначенного на вторник, когда избиратели Калифорнии выскажутся по вопросу инициативы Proposition 50.

