Нэнси Пелоси объявила о возможном завершении своей политической карьеры
Окончательное решение будет принято Пелоси в ближайшие дни
Фото: Official White House / Adam Schultz
Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что не будет баллотироваться в Конгресс на следующий срок. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
«Я не буду переизбираться в Конгресс. С благодарностью в сердце я с нетерпением жду своего последнего года работы в качестве вашего представителя», — сказала Пелоси, ее слова приводит WP.
По данным источников в Конгрессе и штате Калифорния, 85-летняя Нэнси Пелоси, которая представляет интересы Сан-Франциско на протяжении почти четырех десятилетий, может сделать заявление об отказе от участия в предстоящих выборах 2026 года. Предполагается, что окончательное решение будет принято после голосования, назначенного на вторник, когда избиратели Калифорнии выскажутся по вопросу инициативы Proposition 50.
По этому законопроекту планируется изменить границы избирательных округов. Демократы надеются, что это поможет им получить больше мест в Конгрессе на промежуточных выборах. Пелоси активно поддерживает эту инициативу. По данным осведомленных источников, она считает возможное принятие этого закона символическим завершением своей политической карьеры. Пелоси также известна как главный оппонент Дональда Трампа в его первый президентский срок.
