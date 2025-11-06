Ямальские школьники показали высокие результаты на престижном всероссийском конкурсе

Десять ямальцев стали лауреатами престижного конкурса (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Десять ямальских учеников стали лауреатами в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Лауреатов отметили денежными призами на развитие свои проектов и на самообразование. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«Лауреатом первой степени стал Азнаур Алабердов, ученик 9 класса Ямальской школы-интерната», — сообщили на сайте окружного правительства. Девятиклассник является победителем грантового конкурса от «Росмолодежи» и многократным победителем всероссийских олимпиад по школьным предметам. Помимо успешного выступления в дистанционном этапе в треке «Медиа», проявил себя в новом формате конкурса «Мастер», сопровождая и поддерживая школьников 5–7 классов.

Лауреатами второй степени стали Иван Чертков из Губкинского, Алексей Устюжанин и Аделия Султанова из Пуровского района, Константин Козяйкин из Нового Уренгоя, Данил Евдакимов и Кира Воронина из Муравленко, Милана Акопова и Мария Измайлова из Надыма. Данила Минибаев из Губкинского стал финалистом конкурса уже в четвертый раз подряд. Школьник участвует в движении «Волонтеры Победы» и является соавтором городских проектов «Дети 41-го» и «Создание интерактивной карты истории изучения Арктики за последние 100 лет».

Все победители получили денежные призы в размере 100 и 200 тысяч рублей на образование, саморазвитие или реализацию собственного проекта. Кроме того, ребята получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в высшие учебные заведения. Педагоги-наставники финалистов будут отмечены денежными премиями до 150 тысяч рублей и смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах России.