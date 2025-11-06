Свинина начала дешеветь в России
Свинина начала дешеветь в РФ после долгого роста цен
Фото: Илья Московец © URA.RU
В РФ начала дешеветь свинина. Об сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech.
«Производители свинины снизили оптовые цены на продукцию на 1–3% за неделю из-за сокращения розничных продаж. При этом в начале июля свинина в опте дорожала на 12–30% в зависимости от части туши», — говорится в материале «Коммерсанта».
По данным анализа рынка, в период с 27 октября по 2 ноября текущего года оптовая стоимость свинины снизилась в диапазоне от 1% до 3%. Цена свиной полутуши сократилась на 1% по сравнению с показателями предшествующей недели и составила 216 рублей за килограмм. Стоимость окорока уменьшилась на 2%, достигнув отметки в 308 рублей за килограмм. Аналогичное двухпроцентное снижение цен зафиксировано по грудинке и лопаточной части. Наибольшее удешевление коснулось карбоната — его стоимость опустилась на 3% и зафиксировалась на уровне 310 рублей.
Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов прокомментировал ситуацию с ценами. По его словам, свинина сейчас дороже примерно на 15-20%, чем год назад.
Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина указала на падение покупательной способности. Она отметила, что с января 2021 года по ноябрь 2025 года свинина подорожала на 48% и теперь стоит 400,13 рубля за килограмм. Бескостная свинина за этот период выросла в цене на 42% — до 508,07 рубля.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.