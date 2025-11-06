Свинина начала дешеветь в России

Свинина начала дешеветь в РФ после долгого роста цен Фото: Илья Московец © URA.RU

В РФ начала дешеветь свинина. Об сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech.

«Производители свинины снизили оптовые цены на продукцию на 1–3% за неделю из-за сокращения розничных продаж. При этом в начале июля свинина в опте дорожала на 12–30% в зависимости от части туши», — говорится в материале «Коммерсанта».

По данным анализа рынка, в период с 27 октября по 2 ноября текущего года оптовая стоимость свинины снизилась в диапазоне от 1% до 3%. Цена свиной полутуши сократилась на 1% по сравнению с показателями предшествующей недели и составила 216 рублей за килограмм. Стоимость окорока уменьшилась на 2%, достигнув отметки в 308 рублей за килограмм. Аналогичное двухпроцентное снижение цен зафиксировано по грудинке и лопаточной части. Наибольшее удешевление коснулось карбоната — его стоимость опустилась на 3% и зафиксировалась на уровне 310 рублей.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов прокомментировал ситуацию с ценами. По его словам, свинина сейчас дороже примерно на 15-20%, чем год назад.