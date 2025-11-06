Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Союзник России переходит на стандарты НАТО

Алиев: армия Азербайджана приводится под стандарты НАТО
06 ноября 2025 в 20:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Алиев также заявил, что модернизация азербайджанской армии будет продолжена и дальше

Алиев также заявил, что модернизация азербайджанской армии будет продолжена и дальше

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Азербайджанские ВС приводятся под стандарты НАТО. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока

«Баку тесно сотрудничает с армией Турции. Азербайджан достиг своей главной цели с момента „освобождения земель от оккупации“», — сказал Алиев. Его слова передает агентство APA в своем telegram-канале.

Глава государства пообещал, что армия будет и дальше модернизироваться. Сегодня Алиев встретился с делегацией НАТО и обсудил с ней сотрудничество в военной и экономической сферах. На встрече присутствовали представители альянса из Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.

Продолжение после рекламы

В начале августа азербайджанские военные участвовали в многонациональных военных маневрах Североатлантического альянса Agile Spirit 2025. Учения проводились на территории Грузии и Турции с участием военных контингентов из ряда государств, среди которых Грузия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Польша, Германия, Италия, Греция, Молдавия, Румыния, Болгария, Словакия, Литва и Украина.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал