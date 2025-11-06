Союзник России переходит на стандарты НАТО
Алиев также заявил, что модернизация азербайджанской армии будет продолжена и дальше
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Азербайджанские ВС приводятся под стандарты НАТО. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока
«Баку тесно сотрудничает с армией Турции. Азербайджан достиг своей главной цели с момента „освобождения земель от оккупации“», — сказал Алиев. Его слова передает агентство APA в своем telegram-канале.
Глава государства пообещал, что армия будет и дальше модернизироваться. Сегодня Алиев встретился с делегацией НАТО и обсудил с ней сотрудничество в военной и экономической сферах. На встрече присутствовали представители альянса из Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.
В начале августа азербайджанские военные участвовали в многонациональных военных маневрах Североатлантического альянса Agile Spirit 2025. Учения проводились на территории Грузии и Турции с участием военных контингентов из ряда государств, среди которых Грузия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Польша, Германия, Италия, Греция, Молдавия, Румыния, Болгария, Словакия, Литва и Украина.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.