Союзник России переходит на стандарты НАТО

Азербайджанские ВС приводятся под стандарты НАТО. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока

«Баку тесно сотрудничает с армией Турции. Азербайджан достиг своей главной цели с момента „освобождения земель от оккупации“», — сказал Алиев. Его слова передает агентство APA в своем telegram-канале.

Глава государства пообещал, что армия будет и дальше модернизироваться. Сегодня Алиев встретился с делегацией НАТО и обсудил с ней сотрудничество в военной и экономической сферах. На встрече присутствовали представители альянса из Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.

