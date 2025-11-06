Путин поддержал запрет продажи вейпов в России
06 ноября 2025 в 20:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин сообщил, что полностью поддерживает запрет продажи вейпов в РФ. "Важно не только такое решение, но и проведение работы среди молодежи"-сказал Путин в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал