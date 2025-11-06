Запрет вейпов и защита детей: главные заявления Путина на заседании по спорту в Самаре

Авторитет учителей физкультуры должны быть повышен, заявил Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в России. Сделал он это на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин поручил заняться развитием защиты информации детей-спортсменов, в том числе и данные об их здоровье. По его словам, их должны знать только те, кто непосредственно работает с этой информацией. Также он призвал синхронизировать спорт, просвещение и здравоохранение.

Помимо этого, президент отметил важность работы учителя физкультуры в школах, чей авторитет должен быть повышен. Тем временем за физическое здоровье детей отвечают медицинские работники. Что заявил Владимир Путин на заседании в Самаре — в материале URA.RU.

Путин выступил за запрет вейпов в России

Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов в России. По его словам, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также поддерживает эту инициативу.

«Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер РФ], головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сообщил президент.

Поручил заняться развитием спортивной медицины до 2030 года

Путин поручил кабинету министров, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и российским регионам начать заниматься стратегией развития спортивной медицины. План по ее развитию должен быть составлен до 2030 года, заявил президент.

Учреждение новой номинации для меценатов

Также согласно поручению президента планируется учреждение специальной номинации для меценатов в спортивной сфере. По его словам, нужно поощрять такие инициативы.

«Будем всемерно поощрять такие инициативы. Полагаю, специальную номинацию для меценатов спорта, благотворителей нужно учредить и в рамках Национальной спортивной премии», — заявил Путин.

Доступ к данным спортсменов должен быть защищен

Путин призвал организовать надежную защиту информации спортсменов, в том числе медицинские данные. Эта информация должна находиться только в распоряжении тех, кто имеет доступ к этой информации.

«Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем.<...>Доступ к такой персональной информации, безусловно, должен быть ограничен, информация должна быть защищена, и она должна находиться в распоряжении только тех, кто имеет доступ к такой информации», — рассказал глава государства.

Следует синхронизировать спорт, здравоохранение и просвещение

Развитие ребенка, в том числе спорт, здравоохранение и его просвещение следует синхронизировать. Именно с такой инициативой выступил президент.

«Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физической культурой и спортом предлагается синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах», — поделился Путин.

Сколько детей занимается спортом

Почти 94% детей систематически занимаются спортом. Об этом также рассказал Путин в рамках заседания.

Однако президент отметил, что, несмотря на то, что почти 93,8 процента детей занимаются спортом, это значение не отражает самого главного. По мнению Путина, это — результаты занятий и то, как они влияют на здоровье ребенка и его развитие, в том числе и учебе.

Авторитет учителей физкультуры должен быть повышен

Учителя физкультуры играют важнейшую роль в сохранении здоровья детей. Именно поэтому следует повысить их авторитет и организовать современные условия труда.

«Важнейшая роль (по поводу здоровья детей — прим. URA.RU), безусловно, отводится школе, учителям физкультуры. Важно поддержать их авторитет и создавать максимум возможностей для именно содержательной, результативной работы», — заявил Путин. Помимо этого президент отметил, что следует стремиться к обеспечению современных условий их труда.

Учителя физкультуры помогут привлечь детей к спорту

Мнение учителей физкультуры по этому поводу поможет привлечь детей к занятиям спортом. К их мнению следует прислушаться. Такой совет дал президент РФ.

«Было бы правильно узнать мнение и самих учителей. Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры и с удовольствием занимались», — рассказал глава государства.

Всестороннее и гармоничное развитие детей также является задачей не только учителей физкультуры, но и медицинских работников. Об этом также заявил Владимир Путин.

Школьные спортивные лиги должны появиться во всех регионах РФ

Школьные спортивные лиги по самым популярным видам спорта должны появиться во всех регионах России. Президент настоял на том, что не следует затягивать этот процесс.



