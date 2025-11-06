Захарова жестко раскритиковала генсека НАТО за слова о России

Захарова попросила Рютте опубликовать «глобальные правила», которые якобы нарушила РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Североатлантический альянс попросили внести конкретику о «глобальных правилах», которые «нарушает Россия». Об этом генерального секретаря НАТО Марка Рютте попросила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее СМИ опубликовали заявления Рютте, который заявил, что «опасность, исходящая от России», не исчезнет с окончанием украинского конфликта. Генсек НАТО также добавил, что Россия действует не одна в попытках разрушить глобальные правила. По его словам, в этом вопросе РФ якобы сотрудничает с Китаем,Ираном, КНДР и другими странами.

«Во-первых, о каких таких „глобальных правилах“ идет речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких „правилах“ говорит Рютте», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Дипломат также подчеркнула, что РФ и Китай в частности всегда придерживались норм международного права. Захарова отметила, что как раз их нарушают именно страны НАТО. В качестве примера она привела американскую кампанию в Ираке, а также удары по Югославии в 90-ых. Наконец, официальный представитель МИД РФ заметила, что ни государства Североатлантического альянса, ни сам Рютте не подтверждают свои слова действями.