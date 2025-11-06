Свыше 200 курганцев получили возможность посещать новый медпункт
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В деревне Грачево Кетовского округа в Курганской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Свыше двухсот сельчан смогут теперь получать медпомощь по месту жительства. Об этом рассказал глава округа Олег Язовских в соцсети.
«Плановую и неотложную медицинскую помощь в современных комфортных условиях смогут получить более 271 жителей деревни Грачево. В медпункте есть: процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом маломобильных групп населения, помещение для ожидания», — сообщил Язовских на своей странице во «ВКонтакте». Строительство ФАПа обошлось в пять миллионов рублей.
Ранее в микрорайоне Черемухово в Кургане построили современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП позволит обслуживать более 2200 человек, обеспечивая их всей необходимой медицинской помощью в шаговой доступности.
