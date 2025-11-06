Логотип РИА URA.RU
Шумков проверил условия лечения в госпитале раненых бойцов СВО. Фото

07 ноября 2025 в 00:21
Шумков посетил госпиталь в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с бойцами СВО в областном госпитале для ветеранов войн, где они проходят лечение. Об этом рассказали представители региональных властей.

«Поговорили с Максимом и Александром, вернувшимися из зоны СВО на излечение. Максим, сравнив с другими госпиталями, где уже лечился, похвалил обращение здесь, отметив отдельно работу персонала и качество лечения», — отметил Шумков. Его слова опубликованы на странице группы «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

Встреча губернатора с ранеными бойцами происходит в контексте реализации региональной программы, которая направлена на поддержку и социальную адаптацию участников спецоперации. Программа предусматривает обучение бойцов и их последующее трудоустройство на государственной и муниципальной службе после завершения контракта, при этом некоторые участники продолжают службу в зоне СВО, проходя дистанционное обучение.

Шумков провел встречу с пациентами госпиталя

Фото: паблик «Правительство Курганской области»

