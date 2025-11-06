Курганское предприятие помогает бойцам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского предприятия оборонной промышленности собрали 32 млн рублей в рамках акции «Час для победы». Средства направят на закупку техники и помощь российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в паблике курганского Народного фронта во «ВКонтакте».

«Сотрудники Специального Конструкторского Технологического Бюро „Курганприбор“ и Научно-производственное объединение „Курганприбор“ в рамках акции „Час для победы“ собрали 32 млн рублей. Благодаря этой поддержке мы сможем помочь 35 подразделениям», — написано в паблике.

На часть собранных денег уже закупили груз на сумму 6,3 млн рублей для бойцов на покровском направлении. В список переданного оборудования вошли 30 радиостанций, 20 пауэрбанков, пять дронов Mavic 3 Pro, пять беспилотников Mavic 3T, один квадроцикл, шесть тепловизионных прицелов и три дизельных генератора. Оставшиеся средства потратят на дополнительную технику, которую передадут военнослужащим других подразделений в декабре в составе очередной гуманитарной миссии Народного фронта.

