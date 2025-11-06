В мэрии Кургана пообещали починить дорогу после сдачи квартир в новом ЖК

В Кургане собираются отремонтировать разбитый проезд в ЖК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном микрорайоне Кургана планируют отремонтировать дорогу после сдачи квартир в ЖК «Светлый». Об этом рассказали в ответе горожанам представители мэрии.

«Ремонт выезда с территории ЖК „Театральный“ в 8-м микрорайоне Заозерного в настоящий момент нецелесообразен поскольку строительство ЖК „Светлый“ еще не окончено. Вопрос ремонта указанного выезда будет рассмотрен после сдачи квартир в новом ЖК», — сообщается на сайте «Обратись».