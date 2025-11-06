Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В мэрии Кургана пообещали починить дорогу после сдачи квартир в новом ЖК

06 ноября 2025 в 22:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане собираются отремонтировать разбитый проезд в ЖК

В Кургане собираются отремонтировать разбитый проезд в ЖК

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном микрорайоне Кургана планируют отремонтировать дорогу после сдачи квартир в ЖК «Светлый». Об этом рассказали в ответе горожанам представители мэрии.

«Ремонт выезда с территории ЖК „Театральный“ в 8-м микрорайоне Заозерного в настоящий момент нецелесообразен поскольку строительство ЖК „Светлый“ еще не окончено. Вопрос ремонта указанного выезда будет рассмотрен после сдачи квартир в новом ЖК», — сообщается на сайте «Обратись».

Ранее курганцы жаловались на разбитую дорогу возле нового жилого комплекса. По их словам, проезд стал непроходимым из-за ям, луж и грязи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал