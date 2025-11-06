Науменко объявил о сотрудничестве с Курганским госуниверситетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





Мэр Кургана Антон Науменко и ректор КГУ Надежда Дубив подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере образования, целевого обучения, организации учебной практики и стажировок студентов. Об этом сообщил Науменко в своем tg-канале.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с ректором Курганского государственного университета Надеждой Дубив. Договорились о взаимодействии в вопросах образования, целевого обучения, прохождения учебной практики и стажировок студентов», — написал мэр.

Науменко отметил, что КГУ является крупнейшим вузом области, который ведет обучение по гуманитарным, социально-экономическим и техническим направлениям. Мэр сказал, что власти готовы принимать студентов на практику и стажировку с возможностью последующего трудоустройства.

Продолжение после рекламы

Ранее URARU сообщало, что ректор КГУ Дубив награждена медалью «За помощь и милосердие». Приказ о награждении подписал заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал армии Виктор Горемыкин.