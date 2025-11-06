Приезд Богомолова и драка на заводе: главное в Кургане за 6 ноября

На заводе Кургана подрались токарь и фрезеровщик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одном из ведущих промышленных предприятий Кургана произошел инцидент. В начале октября между токарем и фрезеровщиком на почве личной неприязни вспыхнула драка, в результате которой фрезеровщик получил тяжелую травму — перелом челюсти.

Конфликт был спровоцирован взаимными оскорблениями и неуважительным отношением. Медицинское заключение подтвердило, что повреждения относятся к категории тяжких, а пострадавший временно утратил трудоспособность.

По итогам проверки трудинспекция установила, что оба работника нарушили трудовую дисциплину. Работодателю выдано предписание провести для персонала внеплановый инструктаж о нормах профессиональной этики и корректного поведения. Кроме того, предприятие обязано оценить риски, связанные с возможными проявлениями агрессии со стороны сотрудников, и разработать меры по их минимизации.

Экс-губернатор Богомолов приехал отпраздновать юбилей коллеги

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов посетил празднование 80-летнего юбилея своего экс-заместителя Александра Мазеина. Торжество собрало не только Богомолова, но и других членов прежнего состава правительства региона.

Среди гостей были названы экс-замы губернатора Виктор Шевелев, Валерий Миронов и Алексей Симанов, а также предшественник Богомолова на посту главы региона Анатолий Соболев. Мероприятие также прошло с участием Совета ветеранов.

Сам Богомолов, у которого недавно был собственный юбилей (75 лет), пояснил, что задержался в Кургане после своих торжеств. На ближайшее время он не планирует в городе никаких проектов и хочет провести время с семьей.

Уволилась замэкономического развития Курганской области

Департамент экономического развития Курганской области столкнулся с очередным уходом высокопоставленного сотрудника. Вслед за директором Владимиром Ковалевым свое место покинула его заместитель Марина Асямолова.

Согласно сведениям, которые подтверждаются данными самого ведомства, Асямолова занимала пост заместителя относительно недолго — с декабря прошлого года. Ее карьера в департаменте началась ранее с руководящей должности начальника управления развития рыночной инфраструктуры.

