Курганцев предупредили об опасности тонкого льда

Мэрия Кургана призвала жителей не выходить на лед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С приходом морозов водоемы Кургана начали покрываться тонким слоем льда, однако люди уже выходят на него, несмотря на опасность. Власти объяснили, что осенний лед представляет серьезную угрозу для жизни людей. Об этом сообщается в tg-канале мэрии Кургана.

«Администрация и управление по делам ГО и ЧС города Кургана напоминают, что осенний лед крайне опасен, и призывают горожан не выходить на водоемы. Осенний лед, скрепленный вечерним или ночным холодом, в состоянии выдержать лишь небольшую нагрузку, а уйти под воду человек может за считанные секунды», — пишут власти.

Отмечается, что особенно непрочным лед остается в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, под снегом, сугробами и у берега. Администрация призвала курганцев не пренебрегать собственной безопасностью и не выходить на водоемы до установления безопасной толщины льда.

