Словакию на фоне поддержки России хотят лишить голоса в ЕС

Словакию могут лишить права голоса в Европейском союзе, чтобы не допустить формирования блока стран, политика которых противоречит курсу Брюсселя, в том числе в вопросах российско-украинского конфликта. Формальным поводом для запуска такой процедуры могут стать принятые в стране конституционные поправки о признании только двух полов. Об этом рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Давление на Братиславу оказывается с целью недопущения формирования блока между Венгрией, Словакией и Чехией внутри ЕС. В Брюсселе опасаются, что это потенциальное объединение будет генерировать идеи, которые станут противоречить политике Еврокомиссии, особенно в вопросах российско-украинского конфликта», — приводит слова Оленченко газета «Ведомости».

Издание отмечает, что инициатором процедуры могут выступить Нидерланды. Правительство страны рассматривает этот вопрос после одобрения словацким парламентом поправок в конституцию, которые закрепляют признание только мужского и женского полов, а также запрещают гомосексуальным парам (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России) усыновлять детей. Кроме того, парламент Словакии установил приоритет местного законодательства над общеевропейским в культурно-этических вопросах. В Гааге предпочитают, чтобы дисциплинарную процедуру по статье 7 договора о ЕС, которая предусматривает ограничение прав государств-членов, запустила Еврокомиссия, пишет СМИ.

