Армия России все ближе к освобождению территорий в ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В течение прошедших суток ВС РФ продвинулись на всех участках фронта в Донецкой Народной Республике. Согласно информации Минобороны, подразделения группировки «Запад» нанесли удары по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Красный Лиман и Островское в регионе, а также в ряде районов Харьковской области.

По данным ведомства, потери украинской стороны за прошедшие сутки составили до 230 военнослужащих. Также были уничтожены один танк, две бронированные машины, 28 автомобилей, одно артиллерийское орудие, 11 радиоэлектронных станций и четыре склада с боеприпасами.

При этом с 2014 года в ДНР от действий армии Украины погибли около 10 тысяч мирных жителей, в том числе 247 детей. Еще порядка 16 тысяч человек были ранены. Однако российские военные все ближе к освобождению региона — уже идут бои за стратегически важные для ВСУ города Северск и Константиновку. Что сейчас происходит на фронте в ДНР и какие населенные пункты были освобождены за октябрь текущего года — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

ВСУ встали у власти в Константиновке после бегства местной администрации

В Константиновке, где в настоящее время продолжаются интенсивные бои, контроль над ситуацией перешел к военнослужащим ВС Украины. Об этом информируют представители силовых ведомств. После того, как гражданская администрация покинула город, украинское командование поручило передать все управленческие функции военным. Один из источников РИА Новости охарактеризовал текущую ситуацию как введение военного режима со стороны украинского командования. Он также отметил, что в сложившихся обстоятельствах местные жители вынуждены подчиняться распоряжениям военных.

В то же время российские подразделения заходят на окраины Константиновки. По заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, ВС России уже начали прорывать оборону противника. Кроме того, для армии было важно установить контроль над населенным пунктом Клебан-Бык» — в Минобороны сообщили об успешном выполнении операции 23 августа. Этот населенный пункт является одним из ключевых перед Константиновкой.

Наступление российских войск продолжается также и на Славянск и Краматорск — одни из главных городов ДНР, что вызывает обеспокоенность среди западных аналитиков. Славянско-Краматорский район остается последним значительным оборонительным рубежом для ВСУ. Далее до Запорожской и Днепропетровской областей у Киева нет подготовленных линий защиты. В случае установления контроля российской армией над Славянском и Краматорском для нее открывается возможность продвижения к реке Днепр. Взятие этих городов российскими силами может существенно изменить баланс сил на фронте.

Идут бои за Северск, освобождение которого откроет новые пути продвижения

В начале октября российские штурмовые подразделения вплотную приблизились к Северску, на ряде направлений дистанция до города сократилась до нескольких сотен метров. Поступали сообщения о том, что отдельные группы штурмовиков проникли в северные кварталы Северска, где начались бои за первые жилые дома на улицах Донецкой и Партизанской. Военные действовали небольшими мобильными группами, используя тактику «просачивания» — ее суть заключается в перерезании путей снабжения противника, изоляции зоны боевых действий и скрытном продвижении вглубь обороны.

В настоящее время украинское командование приступило к отводу подразделений из Ямполя в северо-западном и западном направлениях, в сторону Красного Лимана. Причиной таких действий является опасение ВСУ, что им не удастся сдержать дальнейшее наступление российских войск. Офицер российской армии с позывным Шарин подчеркнул, что штурм Северска осуществляется по определенной схеме — с применением тактики полуохвата населенного пункта. Так, если зайти с флангов, то это ускорит падение города и может вынудить ВСУ к отступлению.

Продолжение после рекламы

По словам военного эксперта Андрея Марочко, на данный момент украинские войска превратили Северск в укрепленный район. Тем не менее, по его оценке, это не препятствует продвижению российских подразделений, которые продолжают прощупывать оборону противника.

С 2014 года в ДНР погибло около 10 тысяч человек

Согласно заявлению члена комитета Совета Федерации по международным делам, бывшего министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой, с 2014 года в результате действий Украины в регионе погибло порядка 9 793 мирных жителей, среди которых 247 детей. Число раненых за этот период достигло примерно 15 995 человек, из них 1 032 ребенка.

Она уточнила, что с начала 2025 года в результате атак со стороны украинских военных в ДНР пострадали 908 человек, в том числе 62 ребенка, а число погибших составило 162 человека. Сенатор уверена, что лица, виновные в преступлениях против жизни и здоровья мирного населения, понесут заслуженное наказание. По словам Никоноровой, ущерб, нанесенный инфраструктуре республики, оценивается в сотни миллиардов рублей.

Почти две тысячи человек эвакуировали из опасной зоны

С начала 2025 года в ходе освобождения населенных пунктов ДНР из зон боевых действий были эвакуированы более 1,6 тысячи человек, среди которых насчитывается 61 ребенок, сообщила Никонорова. Из этого числа 269 человек выехали в другие регионы Российской Федерации. Кроме того, по ее словам, с 4 марта 2022 года из прифронтовых районов региона были вывезены 127 325 граждан, в том числе 19 999 детей.

Власти ДНР не опускают руки и развивают, восстанавливают регион

За три года восстановлено около 40 промпредприятий

В республике после присоединения региона к РФ в период с 2022 по 2024 год возобновили работу 31 предприятие и два производственных участка, а в 2025 году начали функционировать еще восемь промышленных объектов. До завершения текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще семь производственных объектов, заявила Наталья Никонорова.

Сенатор подчеркнула, что с 2022 года процесс комплексной интеграции и восстановления инфраструктуры республики не прекращался ни на один день. В частности, за этот период были восстановлены 413 образовательных учреждений, включая школы и детские сады. Кроме того, произведен ремонт примерно 1,5 тысячи километров автомобильных дорог, а до 2030 года планируется восстановить еще около 3,5 тысячи километров дорожной сети.

Доходы жителей во многих сферах достигли общероссийских

В ряде отраслей доходы жителей ДНР сравнялись со средними показателями по России. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, отметив, что этому способствовали интеграция в российскую правовую систему и привлечение инвестиций. Он также отметил, что повышение оплаты труда является одним из инструментов для привлечения специалистов в сферы с наиболее выраженным кадровым дефицитом. В частности, ранее из-за низкой, неконкурентной зарплаты — порядка 30 тысяч рублей — остро ощущалась нехватка водителей общественного транспорта. В связи с этим, оклад им был увеличен до 90–100 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Планируется развивать военно-патриотический туризм

В республике планируется развитие военно-патриотического туризма. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В числе приоритетных направлений рассматриваются не только семейный и детский оздоровительный туризм, но и военно-патриотический. На территории республики существуют населенные пункты, которые были практически полностью уничтожены украинскими военными. На этих местах планируется возведение мемориальных комплексов, которые станут знаковыми объектами новейшей истории Донбасса».

Глава ДНР добавил, что ключевым направлением развития туристической отрасли является восстановление Донецкого Приазовья. Сейчас ведется работа над программами развития Азово-Черноморского макрорегиона, а строительство участка Азовского кольца, проходящего через территорию ДНР, находится на завершающей стадии.

В России создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии